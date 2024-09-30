Миксер ручной Braun HM101AI-HM1010WH белый
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Код товара: 158427
Производитель: Braun
3 490₽
41
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Цвет
- белый
- Количество насадок
- 4
- Мощность, Вт
- 400
- Количество скоростей
- 4
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Страна производитель
- Китай
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