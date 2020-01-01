Миксер ручной Moulinex HM460110 белый
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1 380 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- ручной
- Цвет
- черный, белый
- Режимы
- турборежим
- Количество насадок
- 4
- Мощность, Вт
- 500
- Количество скоростей
- 5
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Измельчитель
- нет
- Особенности конструкции
- кнопка отсоединения насадок
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