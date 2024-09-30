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Миксер ручной SMEG HMF01WHEU белый

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Миксер ручной SMEG HMF01WHEU белый
Миксер ручной SMEG HMF01WHEU белый
Миксер ручной SMEG HMF01WHEU белый
Миксер ручной SMEG HMF01WHEU белый
Миксер ручной SMEG HMF01WHEU белый
Миксер ручной SMEG HMF01WHEU белый
Миксер ручной SMEG HMF01WHEU белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 151711
Производитель: SMEG
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

-21%
13 990₽
17 690₽
167
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3007-2 серебристый
11 990₽
143
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3007-2 серебристый
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155
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Миксер ручной KitchenAid 5KHMB732EER красный
12 990₽
155
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1 = 1₽
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Миксер ручной KitchenAid 5KHMB732EER красный
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143
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Миксер стационарный Gorenje MMC805W белый
11 990₽
143
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Миксер стационарный Gorenje MMC805W белый
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126
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Миксер стационарный Manya SM8184BK черный
13 990₽
126
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Миксер стационарный Manya SM8184BK черный
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44
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3473-3 розовый
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164
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164
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3473-3 розовый
Миксер стационарный Kitfort КТ-3473-3 розовый
13 990₽
Характеристики
Тип
ручной
Цвет
белый
Режимы
турборежим
Количество насадок
2
Мощность, Вт
250
Количество скоростей
9
Материал корпуса
пластик
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Особенности конструкции
кнопка отсоединения насадок
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Вопросы и ответы
А
Айгюль
5 сентября 2024
Здравствуйте. Чем связана скидка именно на этот цвет? Товар новый? Без уценки ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
05.09.2024 18:27:25
Здравствуйте! Сезонные скидки, распространяющиеся на многие товары, в том числе и на этот. Новая, не уцененная модель
Ответить
0 0
А
Айгюль
5 сентября 2024
Здравствуйте. Чем связана скидка именно на этот цвет? Товар новый? Без уценки ?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
-21%
13 990₽
17 690₽
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа