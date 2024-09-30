Миксер ручной SMEG HMF01WHEU белый
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Код товара: 151711
Производитель: SMEG
Гарантия: 12 мес.
-21%
13 990₽
17 690₽
167
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Цвет
- белый
- Режимы
- турборежим
- Количество насадок
- 2
- Мощность, Вт
- 250
- Количество скоростей
- 9
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Измельчитель
- нет
- Страна производитель
- Китай
- Особенности конструкции
- кнопка отсоединения насадок
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Вопросы и ответы
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А
Айгюль
5 сентября 2024
Здравствуйте. Чем связана скидка именно на этот цвет? Товар новый? Без уценки ?
1
0 0
0
05.ru
05.09.2024 18:27:25
Здравствуйте! Сезонные скидки, распространяющиеся на многие товары, в том числе и на этот. Новая, не уцененная модель
Ответить
0 0
А
Айгюль
5 сентября 2024
Здравствуйте. Чем связана скидка именно на этот цвет? Товар новый? Без уценки ?
1
0
0