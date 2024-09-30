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Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый

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Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 143394
Производитель: Kitfort
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ДО 30.09.24

9 990₽
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Миксер планетарный Kitfort КТ-1339-1 серебристый
10 990₽
12 990₽
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Миксер планетарный Kitfort КТ-1339-1 серебристый
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Миксер планетарный StarWind SPM7168 фиолетовый
8 990₽
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Миксер планетарный StarWind SPM7168 фиолетовый
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Миксер планетарный StarWind SPM7165 красный
8 990₽
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Миксер планетарный StarWind SPM7165 красный
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Миксер планетарный StarWind SPM7167 фиолетовый
8 990₽
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Миксер планетарный StarWind SPM7167 фиолетовый
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3422-2 бежевый
8 690₽
9 990₽
104
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3422-2 бежевый
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Миксер стационарный Manya SM6151S серебристый
10 490₽
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Миксер стационарный Manya SM6151S серебристый
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3439 белый
8 590₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3439 белый
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3434 черный
8 290₽
8 990₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3434 черный
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3470 серебристый
8 990₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3470 серебристый
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Миксер стационарный Redmond RFM-5360 черный
10 990₽
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Миксер стационарный Redmond RFM-5360 черный
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Миксер стационарный StarWind SPM7169 бирюзовый
9 990₽
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3499 черный
8 990₽
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3499 черный
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3489 черный
8 190₽
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Миксер планетарный Kitfort КТ-1339-1 серебристый
Миксер планетарный Kitfort КТ-1339-1 серебристый
10 990₽
12 990₽
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Миксер планетарный StarWind SPM7168 фиолетовый
Миксер планетарный StarWind SPM7168 фиолетовый
8 990₽
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Миксер планетарный StarWind SPM7165 красный
Миксер планетарный StarWind SPM7165 красный
8 990₽
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Миксер планетарный StarWind SPM7167 фиолетовый
Миксер планетарный StarWind SPM7167 фиолетовый
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3422-2 бежевый
Миксер планетарный Kitfort КТ-3422-2 бежевый
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Миксер стационарный Manya SM6151S серебристый
Миксер стационарный Manya SM6151S серебристый
10 490₽
Характеристики
Тип
стационарный, планетарный
Цвет
коричневый
Режимы
импульсный режим
Количество насадок
4
Мощность, Вт
1000
Количество скоростей
6
Объем чаши, л
5
Материал чаши
нержавеющая сталь
Материал корпуса
пластик
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Особенности конструкции
защитная крышка на чашу
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9 990₽
119
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа