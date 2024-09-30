Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
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Код товара: 143394
Производитель: Kitfort
9 990₽
119
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- стационарный, планетарный
- Цвет
- коричневый
- Режимы
- импульсный режим
- Количество насадок
- 4
- Мощность, Вт
- 1000
- Количество скоростей
- 6
- Объем чаши, л
- 5
- Материал чаши
- нержавеющая сталь
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Измельчитель
- нет
- Страна производитель
- Китай
- Особенности конструкции
- защитная крышка на чашу
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