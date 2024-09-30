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Миксер ручной SMEG HMF01CREU бежевый

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Миксер ручной SMEG HMF01CREU бежевый
Миксер ручной SMEG HMF01CREU бежевый
Миксер ручной SMEG HMF01CREU бежевый
Миксер ручной SMEG HMF01CREU бежевый
Миксер ручной SMEG HMF01CREU бежевый
Миксер ручной SMEG HMF01CREU бежевый
Миксер ручной SMEG HMF01CREU бежевый
Миксер ручной SMEG HMF01CREU бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 137590
Производитель: SMEG
Гарантия: 12 мес.
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

17 690₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Миксер стационарный Kitfort КТ-1350 серебристый
17 990₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-1350 серебристый
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Миксер ручной SMEG HMF01BLEU черный
17 690₽
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Миксер ручной SMEG HMF01BLEU черный
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Миксер ручной SMEG HMF01PBEU голубой
17 690₽
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Миксер ручной SMEG HMF01PBEU голубой
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Миксер ручной SMEG HMF01RDEU красный
17 690₽
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Миксер ручной SMEG HMF01RDEU красный
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Миксер ручной SMEG HMF01PGEU мятный
17 690₽
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Миксер ручной SMEG HMF01PGEU мятный
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Миксер ручной SMEG HMF01PKEU розовый
17 690₽
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Миксер ручной SMEG HMF01PKEU розовый
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239
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3435-1 черный
19 990₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3435-1 черный
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3038-1 серебристый
19 990₽
25 890₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3038-1 серебристый
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3435-2 серый
19 990₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3435-2 серый
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3473-1 красный
17 990₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3473-2 бирюзовый
17 990₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3474 серебристый
16 990₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3474 серебристый
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Миксер планетарный TESLER KM-1860 RED красный
16 990₽
18 990₽
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Миксер планетарный TESLER KM-1860 RED красный
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Миксер планетарный TESLER KM-1860 бежевый
16 990₽
18 990₽
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Миксер планетарный TESLER KM-1860 бежевый
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Миксер планетарный StarWind SPM4173 бежевый
17 990₽
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Миксер планетарный StarWind SPM4173 бежевый
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Миксер стационарный Kitfort КТ-1350 серебристый
Миксер стационарный Kitfort КТ-1350 серебристый
17 990₽
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Миксер ручной SMEG HMF01BLEU черный
Миксер ручной SMEG HMF01BLEU черный
17 690₽
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Миксер ручной SMEG HMF01PBEU голубой
Миксер ручной SMEG HMF01PBEU голубой
17 690₽
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Миксер ручной SMEG HMF01RDEU красный
Миксер ручной SMEG HMF01RDEU красный
17 690₽
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Миксер ручной SMEG HMF01PGEU мятный
Миксер ручной SMEG HMF01PGEU мятный
17 690₽
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Миксер ручной SMEG HMF01PKEU розовый
Миксер ручной SMEG HMF01PKEU розовый
17 690₽
Характеристики
Тип
ручной
Цвет
бежевый
Режимы
турборежим
Количество насадок
2
Мощность, Вт
250
Количество скоростей
9
Материал корпуса
пластик
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Особенности конструкции
кнопка отсоединения насадок
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17 690₽
212
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа