Миксер ручной SMEG HMF01PBEU голубой
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Код товара: 137466
Производитель: SMEG
Гарантия: 12 мес.
17 690₽
212
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Цвет
- голубой
- Режимы
- турборежим
- Количество насадок
- 2
- Мощность, Вт
- 250
- Количество скоростей
- 9
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Измельчитель
- нет
- Страна производитель
- Китай
- Особенности конструкции
- кнопка отсоединения насадок
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