Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 голубой

Комментарии

Несколько дней назад приобрела этот миксер. Покупала для приготовления теста на хинкал и чак-чак. С задачей справился легко! За пару минут тесто было готово. Буду пробовать готовить бисквит. Думаю с этим тоже легко справится . Однозначно рекомендую.