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Сыр Арбуз Виноград
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Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 голубой

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Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 голубой
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 голубой
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 голубой
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 голубой
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 голубой
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 голубой
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
3 отзыва
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Код товара: 135904
Производитель: Kitfort
5
3 отзыва
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10 490₽
Рассрочка

В рассрочку за 3 150 ₽

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в 3 магазинах

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Миксер планетарный Kitfort КТ-3414 белый
8 990₽
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2 700₽

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Миксер планетарный Kitfort КТ-3414 белый
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3422-1 голубой
8 990₽
9 990₽
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2 700₽

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Миксер планетарный Kitfort КТ-3422-1 голубой
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Миксер стационарный Gorenje MMC805W белый
10 990₽
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3 300₽

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Миксер стационарный Gorenje MMC805W белый
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143
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Миксер стационарный Manya SM6151S серебристый
11 990₽
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3 600₽

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Миксер стационарный Manya SM6151S серебристый
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3434 черный
9 490₽
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2 850₽

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Миксер стационарный Kitfort КТ-3434 черный
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3447 синий
8 490₽
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2 550₽

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Миксер стационарный Kitfort КТ-3447 синий
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3470 серебристый
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3470 серебристый
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Миксер планетарный StarWind SKM8493 белый
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Миксер планетарный Kitfort КТ-4401 белый
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3441 черный
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3431 оранжевый
8 990₽
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3431 оранжевый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
8 490₽
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3414 белый
Миксер планетарный Kitfort КТ-3414 белый
8 990₽
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11%
Миксер планетарный Kitfort КТ-3422-1 голубой
Миксер планетарный Kitfort КТ-3422-1 голубой
8 990₽
9 990₽
95
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Миксер стационарный Gorenje MMC805W белый
Миксер стационарный Gorenje MMC805W белый
10 990₽
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Миксер стационарный Manya SM6151S серебристый
Миксер стационарный Manya SM6151S серебристый
11 990₽
113
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3434 черный
Миксер стационарный Kitfort КТ-3434 черный
9 490₽
Характеристики
Мощность, Вт
1000
Количество скоростей
6
Материал корпуса
пластик
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Длина сетевого шнура, м
1.18
Планетарное вращение насадок
есть
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Отзывы 3
5
3 отзыва
Общий рейтинг
3 отзыва
5
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Н
Н
Написат
15 мая 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Большая чаша. Быстрая работа.
Недостатки
Нет
Комментарии
Несколько дней назад приобрела этот миксер. Покупала для приготовления теста на хинкал и чак-чак. С задачей справился легко! За пару минут тесто было готово. Буду пробовать готовить бисквит. Думаю с этим тоже легко справится . Однозначно рекомендую.
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А
А
Алиева Написат Шугаиповна
15 мая 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Быстро готовит . Большая чаша.
Недостатки
Я не нашла недостатков
Комментарии
Несколько дней назад приобретала этот миксер. Мне очень понравился. Брала чисто для приготовления теста на хинкал и чак-чак. Тесто для хинкала замесилось за пару минут. Учитывая наш ритм жизни это большой помощник для меня. Лично мне очень понравился миксер. Будем пробовать готовить бисквит .
Ответить
0 0
Н
Написат
15 мая 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Большая чаша. Быстрая работа.
Недостатки
Нет
Комментарии
Несколько дней назад приобрела этот миксер. Покупала для приготовления теста на хинкал и чак-чак. С задачей справился легко! За пару минут тесто было готово. Буду пробовать готовить бисквит. Думаю с этим тоже легко справится . Однозначно рекомендую.
Ответить
0
0
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В сравнение
В избранное
10 490₽
Рассрочка

В рассрочку за 3 150 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 3 магазинах

бесплатно,

в 3 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?