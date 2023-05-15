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Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-2 голубой
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Код товара: 135904
Производитель: Kitfort
10 490₽
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бесплатно,в 3 магазинах
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 1000
- Количество скоростей
- 6
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Длина сетевого шнура, м
- 1.18
- Планетарное вращение насадок
- есть
Отзывы 3
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Н
Н
Написат
15 мая 2023
Достоинства
Большая чаша. Быстрая работа.
Недостатки
Нет
Комментарии
Несколько дней назад приобрела этот миксер. Покупала для приготовления теста на хинкал и чак-чак. С задачей справился легко! За пару минут тесто было готово. Буду пробовать готовить бисквит. Думаю с этим тоже легко справится . Однозначно рекомендую.
А
А
Алиева Написат Шугаиповна
15 мая 2023
Достоинства
Быстро готовит . Большая чаша.
Недостатки
Я не нашла недостатков
Комментарии
Несколько дней назад приобретала этот миксер. Мне очень понравился. Брала чисто для приготовления теста на хинкал и чак-чак. Тесто для хинкала замесилось за пару минут. Учитывая наш ритм жизни это большой помощник для меня. Лично мне очень понравился миксер. Будем пробовать готовить бисквит .
Н
Написат
15 мая 2023
Достоинства
Большая чаша. Быстрая работа.
Недостатки
Нет
Комментарии
Несколько дней назад приобрела этот миксер. Покупала для приготовления теста на хинкал и чак-чак. С задачей справился легко! За пару минут тесто было готово. Буду пробовать готовить бисквит. Думаю с этим тоже легко справится . Однозначно рекомендую.
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