Миксер ручной Redmond RHM-2105 черный
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Код товара: 134370
Производитель: Redmond
2 090₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Цвет
- черный
- Количество насадок
- 2
- Мощность, Вт
- 600
- Количество скоростей
- 5
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
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