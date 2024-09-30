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Миксер погружной Braun HM3107WH белый

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Миксер погружной Braun HM3107WH белый
Миксер погружной Braun HM3107WH белый
Миксер погружной Braun HM3107WH белый
Миксер погружной Braun HM3107WH белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 129767
Производитель: Braun
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 390₽
64
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Миксер ручной Bosch MFQ36440 белый
5 490₽
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Миксер ручной Bosch MFQ36440 белый
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Миксер ручной Bosch MFQ2210P розовый
4 990₽
59
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Миксер ручной Bosch MFQ2210P розовый
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Миксер ручной Bosch 40301 бежевый
5 890₽
70
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Миксер ручной Bosch 40301 бежевый
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Миксер стационарный Philips HR3745 белый
4 790₽
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Миксер стационарный Philips HR3745 белый
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Миксер ручной Bosch MFQ 40304 красный
5 890₽
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Миксер ручной Bosch MFQ 40304 красный
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Миксер ручной Bosch MFQ 40303 красный
5 890₽
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Миксер ручной Bosch MFQ 40303 красный
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Миксер стационарный Bosch MFQ2600W белый
5 390₽
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Миксер стационарный Bosch MFQ2600W белый
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Миксер планетарный StarWind SPM6163 золотой
5 650₽
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Миксер планетарный StarWind SPM6163 золотой
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Миксер ручной Braun HM3105WH белый
5 190₽
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Миксер стационарный StarWind SPM6162 сиреневый
5 690₽
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Миксер стационарный StarWind SPM6161 зеленый
5 990₽
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Миксер ручной Bosch MFQ36400 белый
4 350₽
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Миксер планетарный StarWind SPM5186 коралловый
5 990₽
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Миксер планетарный StarWind SPM5186 коралловый
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Миксер планетарный Manya SM5132BG бежевый
6 390₽
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Миксер планетарный Manya SM5132BG бежевый
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Миксер стационарный Manya SM5132S серебристый
5 990₽
6 490₽
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Миксер стационарный Manya SM5132S серебристый
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Миксер стационарный Gorenje M500DCS белый
4 490₽
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Миксер стационарный Philips HR3745 белый
Миксер стационарный Philips HR3745 белый
4 790₽
Характеристики
Тип
погружной
Цвет
белый
Режимы
турборежим
Количество насадок
5
Мощность, Вт
500
Количество скоростей
5
Материал корпуса
пластик
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста, насадка-блендер
Измельчитель
нет
Страна производитель
Румыния
Особенности конструкции
кнопка отсоединения насадок
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В сравнение
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5 390₽
64
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа