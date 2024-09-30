Миксер погружной Braun HM3107WH белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 129767
Производитель: Braun
5 390₽
64
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Миксер ручной Bosch MFQ36440 белый
5 490₽
Миксер стационарный Bosch MFQ3555 белый
5 590₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Миксер ручной Bosch MFQ2210P розовый
4 990₽
Миксер ручной Braun HM3000 белый
4 490₽
70
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Миксер ручной Bosch 40301 бежевый
5 890₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Миксер стационарный Philips HR3745 белый
4 790₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- погружной
- Цвет
- белый
- Режимы
- турборежим
- Количество насадок
- 5
- Мощность, Вт
- 500
- Количество скоростей
- 5
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста, насадка-блендер
- Измельчитель
- нет
- Страна производитель
- Румыния
- Особенности конструкции
- кнопка отсоединения насадок
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.