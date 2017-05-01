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Миксер стационарный Hyundai HYM-S 6551 серебристый

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Миксер стационарный Hyundai HYM-S 6551 серебристый
Миксер стационарный Hyundai HYM-S 6551 серебристый
Миксер стационарный Hyundai HYM-S 6551 серебристый
Миксер стационарный Hyundai HYM-S 6551 серебристый
Миксер стационарный Hyundai HYM-S 6551 серебристый
Миксер стационарный Hyundai HYM-S 6551 серебристый
Миксер стационарный Hyundai HYM-S 6551 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 128282
Производитель: Hyundai
нет отзывов
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7 490₽
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В рассрочку за 2 250 ₽

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Миксер ручной Bosch MFQ36480 белый
6 990₽
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2 100₽

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Миксер ручной Bosch MFQ36480 белый
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89
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Миксер планетарный Kitfort КТ-1337-1 красный
7 490₽
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2 250₽

в рассрочку

Миксер планетарный Kitfort КТ-1337-1 красный
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Миксер ручной Bosch MFQ4730 черный
6 990₽
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2 100₽

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Миксер ручной Bosch MFQ4730 черный
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Миксер ручной KitchenAid 5KHMB732EER красный
7 990₽
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2 400₽

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Миксер ручной KitchenAid 5KHMB732EER красный
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Миксер стационарный Manya SM5132S серебристый
6 490₽
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1 950₽

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Миксер стационарный Manya SM5132S серебристый
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2 400₽

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Миксер стационарный Kitfort КТ-3439 белый
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Миксер стационарный Kitfort КТ-1354 красный
7 990₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-1354 красный
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3415-3 красный
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3415-3 красный
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3447 синий
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3483 белый
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9 990₽
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Миксер ручной Bosch MFQ49700 белый
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Миксер планетарный StarWind SPM2251 черный
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Миксер стационарный Manya SM5132S серебристый
Миксер стационарный Manya SM5132S серебристый
6 490₽
Характеристики
Мощность, Вт
1300
Количество скоростей
8
Материал корпуса
пластик
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка для приготовления пюре
Планетарное вращение насадок
есть
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В сравнение
В избранное
7 490₽
Рассрочка

В рассрочку за 2 250 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?