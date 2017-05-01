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Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный

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Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
Фото товара
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 125613
Производитель: StarWind
нет отзывов
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5 490₽
5 990₽
65
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Миксер стационарный Bosch MFQ36460 белый
5 450₽
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1 640₽

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Миксер стационарный Bosch MFQ36460 белый
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Миксер ручной Bosch MFQ2420B черный
4 490₽
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1 350₽

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Миксер ручной Bosch MFQ2420B черный
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71
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Миксер ручной Bosch MFQ 40304 красный
5 990₽
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1 800₽

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Миксер ручной Bosch MFQ 40304 красный
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Миксер стационарный Hyundai HYM-S5451 серый
5 990₽
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1 800₽

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Миксер стационарный Hyundai HYM-S5451 серый
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Миксер ручной Braun HM3105WH белый
4 990₽
5 490₽
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1 500₽

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Миксер ручной Braun HM3105WH белый
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Миксер планетарный StarWind SPM5186 коралловый
5 990₽
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1 800₽

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Миксер планетарный StarWind SPM5186 коралловый
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Миксер стационарный Manya SM5132S серебристый
6 490₽
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1 950₽

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Миксер стационарный Manya SM5132S серебристый
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3415-3 красный
6 490₽
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1 950₽

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Миксер стационарный Kitfort КТ-3415-3 красный
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3469 серебристый/красный
4 490₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3469 серебристый/красный
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3481 серебристый/черный
4 490₽
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Миксер стационарный Kitfort КТ-3481 серебристый/черный
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Миксер планетарный Kitfort КТ-3483 белый
6 490₽
7 490₽
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1 950₽

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Миксер планетарный Kitfort КТ-3483 белый
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Миксер планетарный StarWind SPM2152 бежевый
5 250₽
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1 580₽

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Миксер планетарный StarWind SPM2152 бежевый
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Миксер планетарный StarWind SPM2151 серый
5 750₽
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1 730₽

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Миксер планетарный StarWind SPM2151 серый
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Миксер ручной BRAYER 1310BR белый
4 490₽
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1 350₽

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Миксер ручной BRAYER 1310BR белый
Миксер стационарный Bosch MFQ3555 белый
Миксер стационарный Bosch MFQ3555 белый
5 990₽
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Миксер стационарный Bosch MFQ36460 белый
Миксер стационарный Bosch MFQ36460 белый
5 450₽
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Миксер ручной Bosch MFQ2420B черный
Миксер ручной Bosch MFQ2420B черный
4 490₽
Миксер стационарный Vitek VT-1417 черный
Миксер стационарный Vitek VT-1417 черный
4 790₽
71
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Миксер ручной Bosch MFQ 40304 красный
Миксер ручной Bosch MFQ 40304 красный
5 990₽
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Миксер стационарный Hyundai HYM-S5451 серый
Миксер стационарный Hyundai HYM-S5451 серый
5 990₽
Характеристики
Мощность, Вт
1000
Количество скоростей
6
Материал корпуса
пластик
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Планетарное вращение насадок
есть
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5 490₽
5 990₽
65
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Рассрочка

В рассрочку за 1 650 ₽

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в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

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бесплатно,

от 3 до 5 дней

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