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Миксер планетарный StarWind SPM5183 черный
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Код товара: 125613
Производитель: StarWind
5 490₽
5 990₽
65
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 1000
- Количество скоростей
- 6
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Планетарное вращение насадок
- есть
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