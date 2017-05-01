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Миксер стационарный Hyundai HYM-S5451 серый
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Код товара: 119213
Производитель: Hyundai
5 990₽
71
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 1000
- Количество скоростей
- 8
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания, насадка для приготовления пюре
- Длина сетевого шнура, м
- 1.3
- Планетарное вращение насадок
- есть
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