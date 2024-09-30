Миксер стационарный SMEG SMF02PGEU мятный
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Код товара: 113818
Производитель: SMEG
Гарантия: 12 мес.
69 990₽
839
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Цвет
- серебристый, мятный
- Количество насадок
- 3
- Мощность, Вт
- 800
- Количество скоростей
- 10
- Объем чаши, л
- 4.8
- Материал чаши
- нержавеющая сталь
- Материал корпуса
- металл
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Измельчитель
- нет
- Страна производитель
- Китай
- Особенности конструкции
- защитная крышка на чашу
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