Миксер стационарный SMEG SMF3CREU бежевый
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Код товара: 100651
Производитель: SMEG
-20%
мало
мало
47 990₽
59 990₽
575
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Цвет
- бежевый
- Турборежим
- нет
- Количество скоростей
- 4
- Мощность, Вт
- 800
- Количество насадок
- 4
- Материал корпуса
- металл
- Объем чаши, л
- 4.8
- Материал чаши
- нерж.сталь
- Импульсный режим
- нет
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Планетарное вращение насадок
- есть
- Вес, кг
- 9.18
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