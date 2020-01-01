Мини-печь MAUNFELD СEMOA.456.RBG 45л черный
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Код товара: 70641
Производитель: MAUNFELD
мало
мало
10 690₽
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 45
- Режимы
- верхний+нижний нагрев, конвекция, верхний гриль, нижний нагрев, верхний нагрев
- Тип управления
- электрическая
- Внутренняя подсветка
- есть
- Термостат
- есть
- Наличие дисплея
- нет
- Количество противней в комплекте
- 2
- Таймер
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Количество конфорок
- без конфорок
- Звуковой сигнал
- есть
- Автоматическое отключение
- есть
- Дизайн
- ретро
- Комплектация
- решётка, противень, круглый противень
- Дополнительная информация
- 7 режимов работы
- Цвет
- черный
- Максимальная температура нагрева, °C
- 300
- Минимальная температура нагрева, °C
- 50
- Потребляемая мощность, Вт
- 1500
- Ширина, см
- 60
- Глубина, см
- 40
- Высота, см
- 30
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