Мини-печь Simfer M3524 красный
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6 490₽
77
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В магазинах:
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 35
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- красный
- Наличие дисплея
- нет
- Таймер
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Автоматическое отключение
- есть
- Комплектация
- решетка, противень
- Страна производитель
- Турция
- Дополнительная информация
- термостат
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