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Мини-печи
Мини-печь MOULINEX OPTIMO OX464810 33л. 3300Вт черный

Мини-печь MOULINEX OPTIMO OX464810 33л. 3300Вт черный

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Мини-печь MOULINEX OPTIMO OX464810 33л. 3300Вт черный
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Код товара: 60368
Производитель: Moulinex
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9 990₽
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Характеристики
Объём камеры, л
33
Тип управления
механическое
Материал корпуса
металл
Потребляемая мощность, Вт
3300
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мало
мало
9 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа