Мини-печь MOULINEX OPTIMO OX464810 33л. 3300Вт черный
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Код товара: 60368
Производитель: Moulinex
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мало
9 990₽
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 33
- Тип управления
- механическое
- Материал корпуса
- металл
- Потребляемая мощность, Вт
- 3300
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