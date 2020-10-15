Мини-печь Itimat I-09 36л красный
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Код товара: 38946
Производитель: Itimat
В наличии
В наличии
6 250₽
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 36
- Тип управления
- механическое
- Наличие дисплея
- нет
- Материал корпуса
- металл
- Количество конфорок
- без конфорок
- Дизайн
- ретро
- Комплектация
- решётка, противень, круглый противень
- Цвет
- красный
- Максимальная температура нагрева, °C
- 300
- Минимальная температура нагрева, °C
- 50
- Потребляемая мощность, Вт
- 1800
- Ширина, см
- 53
- Глубина, см
- 42
- Высота, см
- 34
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Вопросы и ответы
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Т
Тагир
15 октября 2020
Здравствуйте я по поводу мини печке итимат красная 40л, у вас на сайте нет в наличии хотел бы узнать могу ли я заказать
1
0 0
Ф
Фарида
16.10.2020 13:19:35
здравствуйте Данная модель недоступна к заказу
Ответить
0 0
Т
Тагир
15 октября 2020
Здравствуйте я по поводу мини печке итимат красная 40л, у вас на сайте нет в наличии хотел бы узнать могу ли я заказать
1
0
0