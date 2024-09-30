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Мини-печь Simfer M4212 42л бежевый

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Мини-печь Simfer M4212 42л бежевый
Мини-печь Simfer M4212 42л бежевый
Мини-печь Simfer M4212 42л бежевый
Мини-печь Simfer M4212 42л бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 166305
Производитель: Simfer
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

8 990₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Мини-печь Itimat i-09 35л красный
8 990₽
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Мини-печь Itimat i-09 35л красный
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Мини-печь Itimat I-08TTFLCG 40л бежевый
9 990₽
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Мини-печь Itimat I-08TTFLCG 40л бежевый
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Мини-печь Simfer M4523 45л бежевый
9 990₽
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Мини-печь Simfer M4523 45л бежевый
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Мини-печь Kraft КF-MO3506KGLB 35л черный
7 990₽
95
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Мини-печь Kraft КF-MO3506KGLB 35л черный
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Мини-печь Simfer M4504 45л фиолетовый
9 490₽
113
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Мини-печь Simfer M4504 45л фиолетовый
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Мини-печь Simfer M4509 розовый
8 590₽
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Мини-печь Simfer M4509 розовый
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Мини-печь REEX MNO-RXRBG002 48л бежевый
10 490₽
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Мини-печь REEX MNO-RXRBG002 48л бежевый
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Мини-печь REEX MNO-RXRBL002 48л черный
10 490₽
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Мини-печь REEX MNO-RXRBL002 48л черный
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Мини-печь Hyundai MIO-HY081 38л серебристый
8 990₽
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Мини-печь Hyundai MIO-HY081 38л серебристый
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Мини-печь DARINA UB NDE 37 701 At 37л черный
8 990₽
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Мини-печь DARINA UB NDE 37 701 At 37л черный
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Мини-печь Itimat i-08TT красный
8 250₽
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Мини-печь Itimat i-08TT красный
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Мини-печь Itimat i-09 35л красный
Мини-печь Itimat i-09 35л красный
8 990₽
119
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Мини-печь Itimat I-08TTFLCG 40л бежевый
Мини-печь Itimat I-08TTFLCG 40л бежевый
9 990₽
119
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Мини-печь Simfer M4523 45л бежевый
Мини-печь Simfer M4523 45л бежевый
9 990₽
95
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Мини-печь Kraft КF-MO3506KGLB 35л черный
Мини-печь Kraft КF-MO3506KGLB 35л черный
7 990₽
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Мини-печь Simfer M4504 45л фиолетовый
Мини-печь Simfer M4504 45л фиолетовый
9 490₽
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Мини-печь Simfer M4509 розовый
Мини-печь Simfer M4509 розовый
8 590₽
Характеристики
Объём камеры, л
42
Режимы
верхний нагрев, нижний нагрев, верхний+нижний нагрев
Тип управления
механическое
Цвет
бежевый
Внутренняя подсветка
есть
Наличие дисплея
нет
Количество противней в комплекте
1
Таймер
есть
Материал корпуса
пластик
Количество конфорок
без конфорок
Звуковой сигнал
есть
Автоматическое отключение
есть
Комплектация
документация
Страна производитель
Турция
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8 990₽
107
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1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа