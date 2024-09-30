Мини-печь Simfer M4212 42л бежевый
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Код товара: 166305
Производитель: Simfer
8 990₽
107
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 42
- Режимы
- верхний нагрев, нижний нагрев, верхний+нижний нагрев
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- бежевый
- Внутренняя подсветка
- есть
- Наличие дисплея
- нет
- Количество противней в комплекте
- 1
- Таймер
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Количество конфорок
- без конфорок
- Звуковой сигнал
- есть
- Автоматическое отключение
- есть
- Комплектация
- документация
- Страна производитель
- Турция
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