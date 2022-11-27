Мини-печь Itimat серый 50л с конвекцией ретро
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Код товара: 165142
Производитель: Itimat
10 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
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3 300 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 50
- Режимы
- конвекция
- Цвет
- серый
- Дизайн
- ретро
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Вопросы и ответы
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С
Саша
27 ноября 2022
Здравствуйте. Почему 50 л печь стоит дороже чем 60 л , одной и той же модели ?
1
0 0
Г
Гость 69
27.11.2022 19:22:48
Саша, Здравствуйте! На модель 60л сейчас действует скидка, поэтому она дешевле
Ответить
0 0
C
CNN Ольга
14 июля 2022
Какая комплектация данной модели мини печи?
1
0 0
0
05.ru
16.07.2022 16:39:49
Добрый день! В комплектацию входит 1 решетка, 1 противень круглая и 1 квадратная
0 0
С
Саша
27 ноября 2022
Здравствуйте. Почему 50 л печь стоит дороже чем 60 л , одной и той же модели ?
1
0
0