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Мини-печь Itimat серый 50л с конвекцией ретро

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Мини-печь Itimat серый 50л с конвекцией ретро
Мини-печь Itimat серый 50л с конвекцией ретро
Мини-печь Itimat серый 50л с конвекцией ретро
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
2
вопроса
В сравнение
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Код товара: 165142
Производитель: Itimat
нет отзывов
2
вопроса
10 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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3 300 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Мини-печь Itimat 60л серый
Мини-печь Itimat 60л серый
11 790₽
Характеристики
Объём камеры, л
50
Режимы
конвекция
Цвет
серый
Дизайн
ретро
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Вопросы и ответы
С
Саша
27 ноября 2022
Здравствуйте. Почему 50 л печь стоит дороже чем 60 л , одной и той же модели ?
1 Ответить
0 0
Г
Гость 69
27.11.2022 19:22:48
Саша, Здравствуйте! На модель 60л сейчас действует скидка, поэтому она дешевле
Ответить
0 0
C
CNN Ольга
14 июля 2022
Какая комплектация данной модели мини печи?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
16.07.2022 16:39:49
Добрый день! В комплектацию входит 1 решетка, 1 противень круглая и 1 квадратная
Ответить
0 0
С
Саша
27 ноября 2022
Здравствуйте. Почему 50 л печь стоит дороже чем 60 л , одной и той же модели ?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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10 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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