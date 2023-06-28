Мини-печь Itimat 60л серый
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Код товара: 164938
Производитель: Itimat
11 790₽
141
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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3 540 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 60
- Режимы
- конвекция
- Цвет
- серый
- Дизайн
- ретро
- Комплектация
- документация
- Страна производитель
- Турция
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 61
28 июня 2023
Какая мощность? И максимальная - минимальная температуры?
1
0 0
0
05.ru
07.07.2023 20:11:56
Здравствуйте! Мощность 1700 Максимальная температура 335, минимальная 70
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0 0
Г
Гость 70
29 июня 2023
Какая модель этой духовки? И какой объем? В описании написано 60 литров, а на самой духовке на фото написано 50 литров?
1
0 0
0
05.ru
07.07.2023 20:13:57
Здравствуйте! Описание верное, возможно с картинкой вышла ошибка
0 0
Г
Гость 61
28 июня 2023
Какая мощность? И максимальная - минимальная температуры?
1
0
0