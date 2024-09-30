Мини-печь Kraft KF-MO 3800 W 38л белый
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Код товара: 126959
Производитель: Kraft
4 290₽
51
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 38
- Режимы
- верхний нагрев, нижний нагрев
- Тип управления
- механическое
- Внутренняя подсветка
- есть
- Термостат
- есть
- Наличие дисплея
- нет
- Количество противней в комплекте
- 1
- Таймер
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Количество конфорок
- без конфорок
- Автоматическое отключение
- есть
- Дизайн
- традиционный
- Комплектация
- противень
- Страна производитель
- Турция
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