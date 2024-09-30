Мини-печь Itimat I-08TTFLCG 40л бежевый
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Код товара: 122042
Производитель: Itimat
9 990₽
119
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 40
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- бежевый
- Наличие дисплея
- нет
- Таймер
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Количество конфорок
- без конфорок
- Звуковой сигнал
- есть
- Дизайн
- ретро
- Комплектация
- вертел, решётка, противень, круглый противень
- Страна производитель
- Турция
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 31
16 июня 2022
Когда эта печь будет в наличии?
2
0 0
0
05.ru
21.06.2022 17:47:31
Добрый день, мы не владеем этой информацией
Ответить
0 0
0
05.ru
21.06.2022 19:33:26
Добрый день! С какого города обращаетесь ?
0 0
П
Патимат
12 февраля 2023
Дверь двойной стеклом?
0 0
Г
Гость 31
16 июня 2022
Когда эта печь будет в наличии?
2
0
0