Мини-печь Kraft KF-MO 4506 W 45л белый
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Код товара: 108328
Производитель: Kraft
мало
мало
6 990₽
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 45
- Режимы
- верхний+нижний нагрев, конвекция, нижний нагрев, верхний нагрев
- Тип управления
- механическое
- Внутренняя подсветка
- есть
- Термостат
- есть
- Наличие дисплея
- нет
- Количество противней в комплекте
- 2
- Таймер
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Количество конфорок
- без конфорок
- Автоматическое отключение
- есть
- Дизайн
- традиционный
- Комплектация
- решетка, противень для выпечки, противень круглый
- Максимальная температура нагрева, °C
- 320
- Минимальная температура нагрева, °C
- 50
- Потребляемая мощность, Вт
- 1500
- Ширина, см
- 58
- Глубина, см
- 43
- Высота, см
- 33
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