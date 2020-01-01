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Мини-печи
Мини-печь Kraft KF-MO 4506 W 45л белый

Мини-печь Kraft KF-MO 4506 W 45л белый

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Мини-печь Kraft KF-MO 4506 W 45л белый
Мини-печь Kraft KF-MO 4506 W 45л белый
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Код товара: 108328
Производитель: Kraft
мало
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6 990₽
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Характеристики
Объём камеры, л
45
Режимы
верхний+нижний нагрев, конвекция, нижний нагрев, верхний нагрев
Тип управления
механическое
Внутренняя подсветка
есть
Термостат
есть
Наличие дисплея
нет
Количество противней в комплекте
2
Таймер
есть
Материал корпуса
металл
Количество конфорок
без конфорок
Автоматическое отключение
есть
Дизайн
традиционный
Комплектация
решетка, противень для выпечки, противень круглый
Максимальная температура нагрева, °C
320
Минимальная температура нагрева, °C
50
Потребляемая мощность, Вт
1500
Ширина, см
58
Глубина, см
43
Высота, см
33
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мало
мало
6 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа