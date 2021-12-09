Мини-печь Itimat черный 50л. с конвекцией (ретро)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 102356
Производитель: Itimat
В наличии
В наличии
9 950₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объём камеры, л
- 50
- Цвет
- черный
- Таймер
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Дизайн
- ретро
- Комплектация
- документация
- Максимальная температура нагрева, °C
- 300
- Минимальная температура нагрева, °C
- 50
- Ширина, см
- 58
- Глубина, см
- 44
- Высота, см
- 31
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Мини-печь MAUNFELD СEMOA.456.RBG 45л черный
10 690₽
Мини-печь MAUNFELD СEMOA.456.I 45л бежевый
10 990₽
Мини-печь itimat Gold 50л бежевый
10 250₽
Мини-печь itimat I-08TTFLCG 40л бежевый
9 150₽
-10%
Мини-печь Itimat Gold 60л конвекция+гриль - бежевый (ретро)
9 990₽
10 990₽
Мини-печь Itimat 60л серый
10 150₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
С
Сабият
9 декабря 2021
Почему духовка выключается и включается ничего печ не возможно не доходит до нужного градусов выключается в чем проблема?
1
0 0
0
05.ru
12.12.2021 18:30:42
Добрый день! Напишите пожалуйста к нам в чат, запросим информацию
Ответить
0 0
С
Сабият
9 декабря 2021
Почему духовка выключается и включается ничего печ не возможно не доходит до нужного градусов выключается в чем проблема?
1
0
0