Мини-печь itimat Gold 50л бежевый
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Код товара: 102355
Производитель: Itimat
В наличии
В наличии
10 250₽
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Характеристики
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- Объём камеры, л
- 50
- Тип управления
- механическое
- Цвет
- бежевый
- Наличие дисплея
- нет
- Таймер
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Количество конфорок
- без конфорок
- Дизайн
- ретро
- Комплектация
- документация
- Максимальная температура нагрева, °C
- 300
- Минимальная температура нагрева, °C
- 50
- Потребляемая мощность, Вт
- 1600
- Ширина, см
- 51.5
- Глубина, см
- 43.5
- Высота, см
- 29
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 34
23 августа 2022
Здравствуйте хотел узнать бывают ли у вас запчасти а точнее петли на эту модель печи?
2
0 0
0
05.ru
24.08.2022 10:55:43
Здравствуйте! Данный товар у нас не продается
Ответить
0 0
Г
Гость 69
31.10.2022 15:13:03
Гость 34, Добрый день! Запчасти у нас не продаются.
0 0
К
Карина
6 мая 2021
Добрый день. Скидку предоставляете при онлайн заказе ?
0 0
Г
Гость 34
23 августа 2022
Здравствуйте хотел узнать бывают ли у вас запчасти а точнее петли на эту модель печи?
2
0
0