Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL524MS0
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Код товара: 85219
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
30 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- встраиваемая
- Внутреннее покрытие камеры
- нержавеющая сталь
- Цвет
- черный
- Временная шкала таймера
- 60 мин
- Переключатели
- кнопочные
- Диаметр поддона, мм
- 255
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
- Особенности
- утапливаемые переключатели, программирование рецептов в память, дисплей, подсветка камеры, блокировка от детей
- Мощность микроволн, Вт
- 800
- Открывание дверцы
- кнопка
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