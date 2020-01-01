Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM235CLB
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Код товара: 69775
Производитель: Gorenje
31 декабря
31 декабря
29 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 23
- Установка
- встраиваемая
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль
- Линейка
- Gorenje Classico
- Временная шкала таймера
- 60 мин
- Переключатели
- поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 270
- Цвет
- черный
- Режимы работы
- разморозка, гриль, микроволны + гриль
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения
- Особенности
- подсветка камеры, система равномерного распределения микроволн, без поворотного стола
- Мощность микроволн, Вт
- 800
- Открывание дверцы
- ручка
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