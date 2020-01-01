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Микроволновые печи
Встраиваемые микроволновые печи
Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM235CLB

Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM235CLB

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Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM235CLB
Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM235CLB
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Код товара: 69775
Производитель: Gorenje
31 декабря
31 декабря
29 990₽
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Характеристики
Объем, л
23
Установка
встраиваемая
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Линейка
Gorenje Classico
Временная шкала таймера
60 мин
Переключатели
поворотные механические
Диаметр поддона, мм
270
Цвет
черный
Режимы работы
разморозка, гриль, микроволны + гриль
Дополнительные режимы
звуковой сигнал отключения
Особенности
подсветка камеры, система равномерного распределения микроволн, без поворотного стола
Мощность микроволн, Вт
800
Открывание дверцы
ручка
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31 декабря
31 декабря
29 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа