Микроволновая печь встраиваемая Hansa AMG20BFH
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Код товара: 35708
Производитель: Hansa
мало
мало
16 990₽
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О товаре
гриль, 20л, 700Вт, электронное управление
Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- встраиваемая
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Временная шкала таймера
- 95 мин
- Переключатели
- сенсорные
- Диаметр поддона, мм
- 245
- Цвет
- черный
- Режимы работы
- разморозка, гриль, микроволны + гриль
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
- Особенности
- дисплей, подсветка камеры, блокировка от детей
- Мощность микроволн, Вт
- 700
- Открывание дверцы
- кнопка
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