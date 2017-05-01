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Микроволновая печь встраиваемая Bosch BEL554MS0

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Микроволновая печь встраиваемая Bosch BEL554MS0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BEL554MS0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BEL554MS0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BEL554MS0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BEL554MS0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BEL554MS0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BEL554MS0
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 176194
Производитель: Bosch
нет отзывов
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34 990₽
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Микроволновая печь Gorenje BM235CLI бежевый
29 990₽
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9 000₽

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Микроволновая печь Gorenje BM235CLI бежевый
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Микроволновая печь Bosch BFL524MS0
30 490₽
33 990₽
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9 150₽

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Микроволновая печь Bosch BFL524MS0
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Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL554MS0
39 990₽
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12 000₽

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Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL524MB0
31 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL520MW0
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Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM201AG1BG
31 990₽
34 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM251SG2WG
29 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая Korting KMI 820 RB
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Микроволновая печь встраиваемая Korting KMI 820 RGB
38 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM201SG3BG
34 490₽
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Микроволновая печь встраиваемая Kuppersberg HMW 650 GR C
29 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая Kuppersberg HMW 650 GR C
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Микроволновая печь Gorenje BM235CLI бежевый
Микроволновая печь Gorenje BM235CLI бежевый
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Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL524MB0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL524MB0
31 990₽
Характеристики
Объем, л
25
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Переключатели
поворотные тактовые
Режимы работы
гриль, микроволны + гриль, разморозка
Мощность микроволн, Вт
900
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В сравнение
В избранное
34 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 10 500 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?