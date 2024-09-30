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Микроволновая печь встраиваемая SMEG FMI017X

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Микроволновая печь встраиваемая SMEG FMI017X
Микроволновая печь встраиваемая SMEG FMI017X
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Код товара: 135546
Производитель: SMEG
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

-21%
29 390₽
37 290₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
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В магазинах:
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Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BMX201AG1BG
27 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM201AM1X
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Микроволновая печь встраиваемая Midea TG925B8D-BL
24 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая HiSTORY MIH 28BG MBK
23 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая HiSTORY MIH 28BG MIX
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Микроволновая печь встраиваемая HiSTORY MIH 38BG MBK
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Микроволновая печь встраиваемая HiSTORY MIH 38SG MBK
30 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая Korting KMI 820 RB
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Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM235CLI
Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM235CLI
28 950₽
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Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM235CLB
Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM235CLB
24 990₽
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Микроволновая печь Bosch BFL524MS0
Микроволновая печь Bosch BFL524MS0
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Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL520MS0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL520MS0
30 990₽
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Микроволновая печь встраиваемая Kuppersberg HMW 650 BX
Микроволновая печь встраиваемая Kuppersberg HMW 650 BX
27 990₽
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18%
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL524MB0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL524MB0
32 990₽
39 990₽
Характеристики
Объем, л
17
Установка
встраиваемая
Цвет
серебристый
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Временная шкала таймера
95 мин
Переключатели
кнопочные, поворотные механические
Диаметр поддона, мм
245
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-21%
29 390₽
37 290₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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