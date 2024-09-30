Микроволновая печь встраиваемая SMEG FMI017X
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Код товара: 135546
Производитель: SMEG
-21%
29 390₽
37 290₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем, л
- 17
- Установка
- встраиваемая
- Цвет
- серебристый
- Внутреннее покрытие камеры
- нержавеющая сталь
- Временная шкала таймера
- 95 мин
- Переключатели
- кнопочные, поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 245
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