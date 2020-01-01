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Микроволновые печи
Встраиваемые микроволновые печи
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL520MS0

Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL520MS0

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Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL520MS0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL520MS0
Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL520MS0
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 104120
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
24 990₽
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Характеристики
Объем, л
20
Установка
встраиваемая
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Линейка
Serie 4
Временная шкала таймера
60 мин
Переключатели
поворотные механические
Диаметр поддона, мм
255
Режимы работы
разморозка
Дополнительные режимы
звуковой сигнал отключения
Особенности
подсветка камеры, блокировка от детей
Мощность микроволн, Вт
800
Открывание дверцы
кнопка
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В наличии
В наличии
24 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа