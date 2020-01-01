Микроволновая печь встраиваемая Bosch BFL520MS0
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Код товара: 104120
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
24 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- встраиваемая
- Внутреннее покрытие камеры
- нержавеющая сталь
- Цвет
- черный
- Линейка
- Serie 4
- Временная шкала таймера
- 60 мин
- Переключатели
- поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 255
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения
- Особенности
- подсветка камеры, блокировка от детей
- Мощность микроволн, Вт
- 800
- Открывание дверцы
- кнопка
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