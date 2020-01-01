Микроволновая печь LG MW25R95GIR черный
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Код товара: 99906
Производитель: LG
31 декабря
31 декабря
16 890₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 25
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- черный
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль
- Инверторное управление мощностью
- есть
- Временная шкала таймера
- 100 мин
- Переключатели
- сенсорные
- Диаметр поддона, мм
- 292
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения, автоматический разогрев, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
- Особенности
- дисплей, подсветка камеры, блокировка от детей, система равномерного распределения микроволн
- Мощность микроволн, Вт
- 1000
- Открывание дверцы
- ручка
- Ширина, см
- 47.6
- Высота, см
- 27.2
- Глубина, см
- 36.8
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