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Микроволновая печь TESLER ME-2055 бежевый

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Микроволновая печь TESLER ME-2055 бежевый
Микроволновая печь TESLER ME-2055 бежевый
Микроволновая печь TESLER ME-2055 бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 93922
Производитель: TESLER
нет отзывов
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8 490₽
101
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Микроволновая печь Candy CMWA20SDLB-07 черный
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2 700₽

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Микроволновая печь Midea AM720KFR-BS серебристый
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6 990₽
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Микроволновая печь Midea AM823AM9-B черный
8 990₽
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2 700₽

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Микроволновая печь Midea AM823AM9-B черный
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Микроволновая печь Midea EG720CR1-S черный
7 490₽
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9 490₽
Характеристики
Объем, л
20
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Переключатели
поворотные механические
Мощность микроволн, Вт
700
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8 490₽
101
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Рассрочка

В рассрочку за 2 550 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 3 магазинах

бесплатно,

в 3 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?