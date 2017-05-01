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Микроволновая печь Sharp R-2852RSL серебристый
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Код товара: 89495
Производитель: Sharp
9 490₽
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бесплатно,в 5 магазинах
бесплатно,в 5 магазинах
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Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль
- Переключатели
- поворотные механические, кнопочные
- Режимы работы
- разморозка
- Мощность микроволн, Вт
- 800
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