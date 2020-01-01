Микроволновая печь Panasonic NN-ST25HBZPE черный
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Код товара: 87743
Производитель: Panasonic
31 декабря
31 декабря
9 990₽
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- черный
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Переключатели
- сенсорные
- Диаметр поддона, мм
- 255
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения, ускоренный разогрев, автоматический разогрев, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
- Особенности
- функция задержки пуска, дисплей, подсветка камеры, блокировка от детей
- Мощность микроволн, Вт
- 800
- Открывание дверцы
- кнопка
- Ширина, см
- 44.3
- Высота, см
- 25.8
- Глубина, см
- 33
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