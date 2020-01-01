Микроволновая печь LG MS2042DARB черный
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Код товара: 86527
Производитель: LG
мало
мало
8 190₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 06601dc7-97ed-11e9-bb95-0cc47a5976ad
- Цвет
- черный
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Диаметр поддона, мм
- 245
- Открывание дверцы
- кнопка
- Ширина, см
- 45.5
- Высота, см
- 25.2
- Глубина, см
- 32
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