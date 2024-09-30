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Микроволновая печь Sharp R-6000RK черный

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Микроволновая печь Sharp R-6000RK черный
Микроволновая печь Sharp R-6000RK черный
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Фото товара
5 отзывов
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Код товара: 86295
Производитель: Sharp
5 отзывов
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ДО 30.09.24

7 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Микроволновая печь Candy CMWA20SDLB-07 черный
Микроволновая печь Candy CMWA20SDLB-07 черный
6 890₽
Характеристики
Объем, л
20
Цвет
черный
Внутреннее покрытие камеры
эмаль легкой очистки
Инверторное управление мощностью
нет
Временная шкала таймера
35 мин
Диаметр поддона, мм
255
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7 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа