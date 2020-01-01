Микроволновая печь Electrolux EMM 20000 бежевый
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Код товара: 85590
Производитель: Electrolux
31 декабря
31 декабря
13 490₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- бежевый
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Временная шкала таймера
- 30 мин
- Переключатели
- поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 245
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения
- Особенности
- подсветка камеры
- Мощность микроволн, Вт
- 700
- Открывание дверцы
- ручка
- Ширина, см
- 45.2
- Высота, см
- 26.2
- Глубина, см
- 35.8
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