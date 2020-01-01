Микроволновая печь BBK 20MWS-711M/WS C белый
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Код товара: 82819
Производитель: BBK
В наличии
В наличии
3 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- отдельно стоящая
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Временная шкала таймера
- 35 мин
- Переключатели
- поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 255
- Цвет
- белый
- Особенности
- подсветка камеры
- Мощность микроволн, Вт
- 700
- Открывание дверцы
- ручка
- Ширина, см
- 44
- Высота, см
- 25.9
- Глубина, см
- 34.3
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