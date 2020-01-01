Микроволновая печь Samsung GE88SUT серебристый
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Код товара: 82261
Производитель: Samsung
мало
мало
12 590₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 23
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- серебристый
- Внутреннее покрытие камеры
- биокерамическая эмаль
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Переключатели
- кнопочные
- Диаметр поддона, мм
- 288
- Режимы работы
- разморозка, гриль, микроволны + гриль
- Дополнительные режимы
- режим удаления запахов, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
- Особенности
- подсветка камеры, блокировка от детей, система равномерного распределения микроволн
- Мощность микроволн, Вт
- 800
- Открывание дверцы
- кнопка
- Ширина, см
- 49
- Высота, см
- 27.5
- Глубина, см
- 34.4
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