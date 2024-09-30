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Микроволновая печь Sharp R-2000RK черный

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Микроволновая печь Sharp R-2000RK черный
Микроволновая печь Sharp R-2000RK черный
Микроволновая печь Sharp R-2000RK черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
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Код товара: 81549
Производитель: Sharp
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

7 290₽
87
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Микроволновая печь StarWind SWM5520 белый
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Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W белый
Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W белый
5 990₽
Характеристики
Объем, л
20
Установка
отдельно стоящая
Цвет
черный
Внутреннее покрытие камеры
эмаль легкой очистки
Инверторное управление мощностью
нет
Временная шкала таймера
35 мин
Переключатели
поворотные механические
Диаметр поддона, мм
255
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В сравнение
В избранное
7 290₽
87
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа