Микроволновая печь LG MW23R35GIB черный
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Код товара: 76870
Производитель: LG
мало
мало
14 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 23
- Установка
- отдельно стоящая
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Инверторное управление мощностью
- есть
- Временная шкала таймера
- 99 мин
- Переключатели
- сенсорные
- Диаметр поддона, мм
- 292
- Цвет
- черный
- Мощность микроволн, Вт
- 1000
- Открывание дверцы
- ручка
- Ширина, см
- 47.6
- Высота, см
- 27.2
- Глубина, см
- 34.6
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