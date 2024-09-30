Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK 23 л, 800 Вт
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13 850₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 23
- Цвет
- черный
- Внутреннее покрытие камеры
- биокерамическая эмаль
- Временная шкала таймера
- 99 мин
- Переключатели
- кнопочные
- Диаметр поддона, мм
- 288
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