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Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK 23 л, 800 Вт

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Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK 23 л, 800 Вт
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK 23 л, 800 Вт
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK 23 л, 800 Вт
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK 23 л, 800 Вт
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
2 отзыва
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Код товара: 75409
Производитель: Samsung
2 отзыва
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ДО 30.09.24

13 850₽
166
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Объем, л
23
Цвет
черный
Внутреннее покрытие камеры
биокерамическая эмаль
Временная шкала таймера
99 мин
Переключатели
кнопочные
Диаметр поддона, мм
288
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13 850₽
166
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа