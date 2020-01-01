Микроволновая печь LG MS2595DIS черный
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Код товара: 62084
Производитель: LG
мало
мало
17 990₽
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О товаре
гриль, объем 25 л, мощность микроволн 1000 Вт, электронное управление, автоматические режимы: разморозка, разогрев, приготовление, система равномерного распределения микроволн, размеры (ШxВxГ): 47.6x27.2x36.1 cм, цвет корпуса: черный
Характеристики
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- Объем, л
- 25
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Переключатели
- сенсорные
- Диаметр поддона, мм
- 292
- Цвет
- черный
- Мощность микроволн, Вт
- 1000
- Открывание дверцы
- ручка
- Ширина, см
- 47.6
- Высота, см
- 27.2
- Глубина, см
- 36
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