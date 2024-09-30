Микроволновая печь Sharp R-2000RW белый
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7 290₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Временная шкала таймера
- 35 мин
- Переключатели
- поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 255
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