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Микроволновые печи
Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B черный

Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B черный

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Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B черный
Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B черный
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Код товара: 52122
Производитель: BBK
В наличии
В наличии
3 990₽
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О товаре
соло (без гриля и конвекции), объем 20 л, мощность микроволн 700 Вт, механическое управление, размеры (ШxВxГ): 45.2x26.2x33 cм, цвет корпуса: черный
Характеристики
Объем, л
20
Установка
отдельно стоящая
Цвет
черный
Внутреннее покрытие камеры
эмаль легкой очистки
Инверторное управление мощностью
нет
Временная шкала таймера
30 мин
Переключатели
поворотные механические
Диаметр поддона, мм
245
Режимы работы
разморозка
Дополнительные режимы
звуковой сигнал отключения
Особенности
подсветка камеры
Мощность микроволн, Вт
700
Открывание дверцы
кнопка
Ширина, см
45.2
Высота, см
26.2
Глубина, см
33
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В наличии
В наличии
3 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа