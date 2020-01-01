Микроволновая печь Midea MM720CKE белый
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Код товара: 49526
Производитель: Midea
31 декабря
31 декабря
4 990₽
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О товаре
соло (без гриля и конвекции), объем 20 л, мощность микроволн 800 Вт, механическое управление, цвет корпуса: белый
Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- отдельно стоящая
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Временная шкала таймера
- 35 мин
- Переключатели
- поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 245
- Цвет
- белый
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения
- Особенности
- подсветка камеры
- Мощность микроволн, Вт
- 800
- Открывание дверцы
- ручка
- Ширина, см
- 43.4
- Высота, см
- 25.8
- Глубина, см
- 33
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