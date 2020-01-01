Микроволновая печь Samsung MS23F302TAS серебристый
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Код товара: 49449
Производитель: Samsung
31 декабря
31 декабря
12 990₽
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О товаре
соло (без гриля и конвекции), объем 23 л, мощность микроволн 800 Вт, электронное управление, автоматические режимы: разморозка, разогрев, приготовление, система равномерного распределения микроволн, размеры (ШxВxГ): 48.9x27.5x37.4 cм, цвет корпуса: серебристый
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 23
- Установка
- отдельно стоящая
- Внутреннее покрытие камеры
- биокерамическая эмаль
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Временная шкала таймера
- 99 мин
- Переключатели
- поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 288
- Цвет
- серебристый
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения, автоматический разогрев, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
- Особенности
- дисплей, подсветка камеры, блокировка от детей, система равномерного распределения микроволн
- Мощность микроволн, Вт
- 800
- Открывание дверцы
- ручка
- Ширина, см
- 49
- Высота, см
- 28
- Глубина, см
- 37
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