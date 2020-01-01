Микроволновая печь Samsung ME81MRTS серебристый
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Код товара: 37917
Производитель: Samsung
30 декабря
30 декабря
9 390₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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О товаре
без гриля и конвекции, 23л, 800Вт, механическое управление
Характеристики
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- Объем, л
- 23
- Установка
- отдельно стоящая
- Внутреннее покрытие камеры
- биокерамическая эмаль
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Временная шкала таймера
- 35 мин
- Переключатели
- поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 288
- Цвет
- серебристый
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения
- Особенности
- подсветка камеры, система равномерного распределения микроволн
- Мощность микроволн, Вт
- 800
- Открывание дверцы
- кнопка
- Ширина, см
- 48.9
- Высота, см
- 27.5
- Глубина, см
- 35.9
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