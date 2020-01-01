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Микроволновые печи
Микроволновая печь Samsung ME81MRTS серебристый

Микроволновая печь Samsung ME81MRTS серебристый

0 отзывов
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Микроволновая печь Samsung ME81MRTS серебристый
Микроволновая печь Samsung ME81MRTS серебристый
Микроволновая печь Samsung ME81MRTS серебристый
Микроволновая печь Samsung ME81MRTS серебристый
Микроволновая печь Samsung ME81MRTS серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 37917
Производитель: Samsung
30 декабря
30 декабря
9 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

О товаре
без гриля и конвекции, 23л, 800Вт, механическое управление
Характеристики
Объем, л
23
Установка
отдельно стоящая
Внутреннее покрытие камеры
биокерамическая эмаль
Инверторное управление мощностью
нет
Временная шкала таймера
35 мин
Переключатели
поворотные механические
Диаметр поддона, мм
288
Цвет
серебристый
Режимы работы
разморозка
Дополнительные режимы
звуковой сигнал отключения
Особенности
подсветка камеры, система равномерного распределения микроволн
Мощность микроволн, Вт
800
Открывание дверцы
кнопка
Ширина, см
48.9
Высота, см
27.5
Глубина, см
35.9
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30 декабря
30 декабря
9 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа